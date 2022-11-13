Росіяни могли почати відведення техніки з Чаплинки ще наприкінці жовтня: супутникові фото

Російські окупанти почали відводити свою техніку з військової бази біля Чаплинки ще наприкінці жовтня. Про це свідчать супутникові знімки.

Їх опублікував журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев. На фото видно, що на двох основних майданчиках військової бази з 11 до 27 жовтня значно зменшилася кількість техніки.

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Окупанти могли почати відводити техніку наприкінці жовтня

Супутникові фото, які опублікував Грозев, свідчать про те, що окупанти почали відступати задовго до публічної заяви їхнього командувача Сєргєя Суровікіна про відхід.



У Чаплинці було більше ворожої техніки / Фото з твітера Христо Грозева

Журналіст-розслідувач зауважив, що з військової бази у Чаплинці, де розміщувалися, зокрема, ударні вертольоти КА-52, загарбники почали відступати наприкінці жовтня.

Це важливо, оскільки показує відступ далеко за Дніпро, що зробить тактичну підтримку будь-яких атак Херсона майже неможливою (і аналогічно завадить на Запорізькому напрямку),

– зауважив Грозев.

Він також акцентував на тому, що Чаплинка розташована за 80 кілометрів на схід від Херсона — у межах досяжності HIMARS.



Військової техніки стало менше / Фото з твітера Христо Грозева

У ЗСУ оцінили загрозу перекидання росіян з-під Херсона на Схід

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські бійці на Півдні не дадуть росіянам можливості перекинути особовий склад з-під Херсона на Схід.

"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на Півдні", – додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Однак, за його словами, динаміка бойових дій на Сході все ж може змінитися, якщо окупантам вдасться перекинути туди частину сил з Херсонщини.

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