ЗСУ творять чудеса, – військовий експерт описав контрнаступ наших військ на Херсонщині
Збройні Сили України продовжують просуватися на Херсонщині, хоч наступ йде і не такими швидкими темпами, як це було, наприклад, на Харківщині. Проте ЗСУ роблять чудеса на Півдні.
Росія досі має кількісну перевагу
Річ у тім, що Росія збільшує кількість своїх військ на правому березі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Місцеві бої чи оборона: експерт спрогнозував плани окупантів на Півдні
Він наголосив, що попри це, ЗСУ взяли цей регіон під вогневий контроль і здійснюють ураження тих засобів, які Росія використовує для перекидання військ та забезпечення життєдіяльності свого угруповання.
За його словами, саме завдяки створенню різниці потреб і можливостей російського війська, українська сторона знижує його бойову здатність.
- Разом із тим росіяни продовжують спроби перекидати на Херсонщину мобілізованих, тим самим збільшуючи своє угруповання. Це перша причина, чому контрнаступ на Півдні просувається не так швидко.
- По-друге, за словами Жданова, Україні досі не вистачає ресурсів, насамперед техніки та озброєння.
Так, наші партнери обіцяють активізувати допомогу, але наразі кількісна перевага не користь ЗСУ навіть після останніх засідань у форматі "Рамштайн".
Наші війська творять чудеса героїзму в плані того, що ми меншою кількістю, а ще й ідемо в наступ, ще й звільняємо наші населені пункти, територію та громимо ворога,
– наголосив експерт.
Він зауважив, що зараз Україна досягла паритету лише на деяких ділянках – наприклад, на Півдні, якщо говорити про авіацію, а також на Харківському та Південнобузькому напрямках, якщо говорити про артилерію. Однак варто розуміти, що у цьому паритеті Україна бере якістю, а от кількість залишається за росіянами.
"Перевага Росії у техніці залишилася. У них більше техніки, ніж у нас, їх більше за чисельністю особового складу на лінії фронту, ніж нас, у них більше артилерії, ніж у нас. Так, раніше на один наш артилерійський снаряд прилітало 40 російських, а тепер прилітає 20. Але не один до одного", – пояснив Жданов.
Він підсумував, що вести наступальні дії значно важче, аніж оборонні, а тому потрібно набратися терпіння і не підганяти ЗСУ.
Олег Жданов про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео
Останні новини з Півдня
- За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни не готові просто так залишити окупований Херсон і готуються битися за місто. Хоч вони і справді переправляють частину військ на лівий берег Дніпра, про остаточний відступ наразі мова не йде. Окупанти зводять фортифікаційні споруди та навіть збирають групи тероборони.
- У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог займається оборонними позиціями і на лівому березі. Наприклад, у районі Горностаївки заміновують берегову лінію, залишаючи незначні проходи для власного відступу.
- Разом із тим росіяни продовжують зазнавати втрат. Як повідомили в ОК "Південь", за добу 24 жовтня наші Сили оборони виконали 246 вогневих завдань і ліквідували 40 окупантів, 3 танки, ЗРК "Оса" та 3 склади з боєприпасами.