ЗСУ творять чудеса, – військовий експерт описав контрнаступ наших військ на Херсонщині

25 жовтня 2022 , 18:03
Читать новость на русском

Збройні Сили України продовжують просуватися на Херсонщині, хоч наступ йде і не такими швидкими темпами, як це було, наприклад, на Харківщині. Проте ЗСУ роблять чудеса на Півдні.

Росія досі має кількісну перевагу

Річ у тім, що Росія збільшує кількість своїх військ на правому березі. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал

Зверніть увагу Місцеві бої чи оборона: експерт спрогнозував плани окупантів на Півдні

Він наголосив, що попри це, ЗСУ взяли цей регіон під вогневий контроль і здійснюють ураження тих засобів, які Росія використовує для перекидання військ та забезпечення життєдіяльності свого угруповання.

За його словами, саме завдяки створенню різниці потреб і можливостей російського війська, українська сторона знижує його бойову здатність.

  • Разом із тим росіяни продовжують спроби перекидати на Херсонщину мобілізованих, тим самим збільшуючи своє угруповання. Це перша причина, чому контрнаступ на Півдні просувається не так швидко. 
  • По-друге, за словами Жданова, Україні досі не вистачає ресурсів, насамперед техніки та озброєння.

Так, наші партнери обіцяють активізувати допомогу, але наразі кількісна перевага не користь ЗСУ навіть після останніх засідань у форматі "Рамштайн". 

Наші війська творять чудеса героїзму в плані того, що ми меншою кількістю, а ще й ідемо в наступ, ще й звільняємо наші населені пункти, територію та громимо ворога,
– наголосив експерт.  

Він зауважив, що зараз Україна досягла паритету лише на деяких ділянках – наприклад, на Півдні, якщо говорити про авіацію, а також на Харківському та Південнобузькому напрямках, якщо говорити про артилерію. Однак варто розуміти, що у цьому паритеті Україна бере якістю, а от кількість залишається за росіянами. 

"Перевага Росії у техніці залишилася. У них більше техніки, ніж у нас, їх більше за чисельністю особового складу на лінії фронту, ніж нас, у них більше артилерії, ніж у нас. Так, раніше на один наш артилерійський снаряд прилітало 40 російських, а тепер прилітає 20. Але не один до одного", – пояснив Жданов. 

Він підсумував, що вести наступальні дії значно важче, аніж оборонні, а тому потрібно набратися терпіння і не підганяти ЗСУ. 

Олег Жданов про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео

Останні новини з Півдня

  • За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни не готові просто так залишити окупований Херсон і готуються битися за місто. Хоч вони і справді переправляють частину військ на лівий берег Дніпра, про остаточний відступ наразі мова не йде. Окупанти зводять фортифікаційні споруди та навіть збирають групи тероборони. 
  • У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог займається оборонними позиціями і на лівому березі. Наприклад, у районі Горностаївки заміновують берегову лінію, залишаючи незначні проходи для власного відступу. 
  • Разом із тим росіяни продовжують зазнавати втрат. Як повідомили в ОК "Південь", за добу 24 жовтня наші Сили оборони виконали 246 вогневих завдань і ліквідували 40 окупантів, 3 танки, ЗРК "Оса" та 3 склади з боєприпасами. 

Автор: Софія Гусєва