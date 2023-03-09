Окупанти будуть котитися до Мелітополя: на якому напрямку ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Один з можливих напрямків контрнаступу українських сил – із Запоріжжя на Мелітополь. Ворог, розуміючи це, зараз будують там фортифікаційні споруди. Звели там щось на кшталт "лінії Маннергейма" і вважають, що ЗСУ там начебто не пройде.

Військовий експерт Павло Нарожний підтвердив, що лінії укріплення окупантів поблизу Мелітополя серйозні, але достатньо прорвати їх у будь-якому одному місці, і тоді у тил ворога зайде наша важка техніка. Про це він розповів 24 Каналу.

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"Пропалити" коридор в обороні

За його словами, артилерія може "пропалити" коридор в обороні.

Там не треба штурмувати сотні кілометрів – достатньо прорвати ділянку 5 – 7 кілометрів і через неї заходити. Це абсолютно реалістично,

– вважає експерт.

Він відзначив, що зараз Україні постачають велику кількість зброї, яку можна використати для прориву оборони окупантів.

Ми отримуємо велику кількість авіаційних снарядів JDAM, за допомогою яких зможемо підсилити артилерію. Зараз саме вона робить 85 – 90% вогневого ураження. Якщо ж ми знищимо ППО ворога за допомогою HIMARS і далекобійної артилерії, то зможе працювати авіація,

– підкреслив Нарожний.

На його думку, саме авіація разом з артилерією "пропалить" коридор в обороні росіян. Потім в коридор зайдуть танки і швидкісні і мобільні штурмові загони, які знищать всі тили, і після того піде піхота.

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Головна проблема ворога

Військовий експерт назвав головну проблему для ворога, коли почнеться контрнаступ українських сил, – це степ.

"Окупантам не буде де закріпитися. У них є лінія оборони, але немає географічних особливостей місцевості, на яких вони зможуть закріпитися. Немає великих міст, лісопосадок, лісів – лише величезний степ до горизонту. Коли ми зайдемо туди, вони будуть просто котитися від Каховки до Мелітополя. Інших варіантів там немає", – впевнений Павло Нарожний.

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