Українці повернуться з полігонів США й Британії, і в росіян почнеться "найцікавіше", – експерт

Українські захисники не припиняють готувати плацдарм для звільнення Півдня України від російських окупантів. Хоч загарбники й перекидають туди війська, ймовірно, саме це й потрібно ЗСУ.

ЗСУ готуються оточити росіян на Херсонщині

Про це 24 каналу розказав Іван Киричевський – військовий експерт Defense Express. За його словами, Збройні Сили України першою чергою намагаються створити оперативне оточення для максимально можливої кількості російських військ, тобто загнати окупантів в "котел".

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Саме тому, українське керівництво так голосно анонсувало, що українські військові отримали наказ контрнаступати та деокупувати Південь. Це було спрямовано на те, щоб росіяни почали стягувати туди свої війська, зокрема й знімаючи їх з інших напрямків бойових дій.

Усе, що могло "прискакати" на Херсонський плацдарм, "прискакало",

– констатував Киричевський.

Він пояснив, що саме тому спершу ЗСУ здійснили "пристрільну серію" ударів та продірявили мости на Півдні так, щоб там ще можна було якось проїхати. росіяни почали закривати пошкодження сталевими плитами, не зважаючи на те, що вони потенційно рухнуть, і знову завозити підкріплення. Лише після того українські військові вже з розрахунку на перспективу оперативного оточення зробили контрольні постріли по цих мостах та вивели їх з ладу.

Що буде вирішальним кроком

Судячи з усього, як сказав військовий експерт, на Херсонському напрямку ЗСУ наразі обрали для себе тактику "пощипування" противника.

Десь росіяни просуваються, десь ЗСУ здобувають собі нові позиції. Але на щастя, ситуація динамічна і дає нашим військам можливість просуватися все далі і далі,

– пояснив він.

Киричевський переконаний, що "найцікавіше" для росіян розпочнеться тоді, коли в Україну прийде поповнення бійців, підготовлених за натівськими стандартами.

"Багато питають, коли США дають нам зброю для контрнаступу, і при цьому не помічають, що нам допомагають підготувати людей, які вміють проводити контрнаступальні дії", – каже експерт.

Коли такі люди повернуться з полігонів Великої Британїі, США та інших країн НАТО, хороші новини для українців не змусять на себе чекати.

Першими про їх повернення дізнаються росіяни, яких там потім будуть вимінювати на автомобілі "Лада", а потім ми будемо рахувати, скільки днів залишилось до оперативного оточення росіян,

– підсумував експерт Defense Express.

Повний стрім з Іваном Киричевським: дивіться відео



Нагадаємо, що ЗСУ на Півдні регулярно постачають окупантам "бавовну" на їхні склади з боєприпасами, командні пункти та інші військові об'єкти. Останнім часом особливо дістається росіянам у Новій Каховці. За словами депутата Херсонської облради та військового ТрО Сергія Хланя, Нова Каховка стала для них другою Чорнобаївкою.​