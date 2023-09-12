Прорив першої лінії оборони на Півдні став несподіванкою для ворога, – Міноборони

Попри складні умови, Збройні Сили України продовжують просуватися вперед у звільненні української території. Це є найкращим свідченням ефективності українських військових у дискусіях про перебіг контрнаступу.

Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Посадовиця переконана, наступ Збройних Сил є успішним з огляду на початкову диспозицію військ.

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Як відбувається контрнаступ на Півдні

Росія довго готувалася до українського наступу. Навіть у той момент, коли минулого року окупанти займали території Запоріжжя, вони розуміли, що незабаром їм доведеться їх обороняти. Тому у Збройних Сил не було жодних ілюзій щодо наступу на Півдні.

"Варто пам'ятати, що українські військові йдуть у наступ всупереч тому, що окупанти переважають в особовому складі та озброєнні. Питання полягає не в тому, скільки кілометрів території було звільнено. Вагомим є вже той факт, що просування ЗСУ відбувається разом із потужним знищенням ворога", – підкреслила заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр про перебіг контрнаступу на Півдні: дивіться відео

Наступаючи, Збройні Сили суттєво зменшують можливість окупантів чинити спротив. Ситуація була б значно гіршою, якби Збройні Сили не знищували військовий потенціал ворога, адже в такому разі російське командування кинуло б на штурм українських позицій значно більше підрозділів та техніки.

Для ворога стало несподіванкою, що ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони. Перша лінія оборони була настільки міцно укріплена, що друга лінія турбувала їх значно менше. Тепер це може відіграти для нас позитивну роль,

– зазначила Маляр.

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