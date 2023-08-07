ЗСУ дистанційно винищують позиції ворога: у окупантів складна ситуація на лівому березі Дніпра
Збройні Сили України зачищають Херсонщину від окупантів. Зокрема, тримають вогневий контроль на лівому березі Херсону та не дають ворогу закріпитися на позиціях.
Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Лінія фронту залишається досить напруженою, оскільки контрбатарейна боротьба триває.
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"Ми продовжуємо зачищати лівий берег і дистанційно винищувати позиції ворога. Росіяни намагаються втримати ту першу лінію оборони, яка була змита через підрив ними Каховської ГЕС, тож зараз в окупантів на лівому березі дуже складна ситуація", – повідомила речниця.
Росіяни знов відчувають снарядний голод
Сили оборони не дають ворогу можливості закріпитись на попередніх позиціях, тримаючи щільний вогневий контроль над всім лівим берегом. Як результат цієї роботи, щодобово знищують до 50 або трохи більше окупантів, два – три ворожі човни та великокаліберні гармати, якими росіяни намагаються обстрілювати Херсонщину.
ЗСУ вибивають ворога з лівого берега Херсонщини: дивіться відео
"Ворог підвищив кількість обстрілів до 80 – 90, коли їм вдалось прорватись з підвозом боєприпасів, але це тривало лише два дні. Після того були відпрацьовані польові пункти боєпостачання з нашого боку: ми знищили чотири пункти минулого тижня, і росіяни знов відчувають снарядний голод", – мовила Наталія Гуменюк.
Нині окупанти не можуть підтримувати інтенсивність обстрілів, тож кількість обстрілів впала до приблизно 30 протягом бойового дня і 15 – 20 протягом бойової ночі.
Контрнаступ ЗСУ:
- Росіяни облаштували на Південному напрямку смугу загороджень протяжністю від 10 до 40 кілометрів. Для їх подолання українським воїнам потрібна значна кількість інженерно-саперних підрозділів. Про це повідомив командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега. Ці смуги загороджень охоплюють протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані зуби дракона), протитанкові їжаки та дротові перешкоди.
- Каховське водосховище майже повністю пересохло і це відкриває Україні цікаві можливості для наступу. Російські війська побоюються, що ЗСУ можуть почати форсування, тому збільшують свою присутність від Каховки й вище по узбережжю колишнього водосховища.
- Тим часом біля Бахмута просування наших військових відбувається швидше, ніж на Півдні. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов.