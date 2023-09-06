Окупанти можуть готувати пастки для ЗСУ у виритих лабіринтах, – Мусієнко

Окупанти створюють розгалужену мережу лабіринтів на другій лінії оборони на Таврійському напрямку. Такими діями росіяни хочуть ускладнити просування нашої армії.

Схожі окопи й бліндажі, але у меншій формі, також можна помітити й на Бахмутському напрямку. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворог робить такі лабіринти для того, щоб краще пересуватися й уникати вогню української артилерії.

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Основні загрози – техніка й вогонь противника

Так звані "кротячі нори" з'єднані між собою і в них розташовані позиції окупантів. Російське командування зробило їх для того, щоб ворог міг пересуватися й готувати пастки для наших Сил оборони.

Проте, на думку, Олександра Мусієнка, основна небезпека все-таки йде від техніки росіян, їхньої артилерії, авіації, зокрема військових гелікоптерів та дронів.

Зараз треба подавити їхню вогневу міць для того, щоб вони не мали чим відповідати: ні танками, ні артилерією, для того, щоб зупиняти наші контрнаступальні дії – це завдання пріоритетне. Але, звісно, такі лабіринти будуть впливати, зокрема, й на швидкість просування наших сил,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Окупанти не мають мапи мінних полів

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун говорив про те, що окупанти, намагаючись нашкодити українській армії, підпалюють траву тоді, коли вітер дує у наш бік. Але такими діями вони самі ж розміновують свої мінні поля.

Суперечливі дії росіян Мусієнко пояснив незнанням того, де стоять їхні міни.

Вони можуть бути переконані, що ця ділянка не є замінованою, або замінована менш щільно. Я майже впевнений, що точних 100% мап у них немає. Цьому навіть є візуальні підтвердження – різні фото й відео,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Таврійський напрямок: просування наших військових