Україна рухається вперед у контрнаступі, – Кулеба розвіяв чутки про імовірні провали ЗСУ

Дмитро Кулеба відповів критикам українського контрнаступу. Він закликав зважати на про його ціну та різко висловився щодо "диванних" аналітиків.

Україна не провалюється – Україна йде вперед у контрнаступі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістам CNN, передає 24 Канал.

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Що розказав міністр

Він підкреслив, що був би першим, хто сказав би правду, якби Україна програвала.

Тим, хто критикує швидкість контрнаступу України, варто розуміти, що він не існує сам собі. Контрнаступають військові, і саме вони зазнають втрат.

Які відчуття, коли ти повертаєшся з місії, береш телефон, відкриваєш і починаєш читати думки усіх цих розумників, які кажуть, що ти повільний? Ти щойно втратив двох своїх друзів. Вас мало не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – і в запеклій боротьбі захопив клятий російський окоп. А потім ви читаєте, як хтось каже: "О, хлопці, ви занадто повільні"?

– висловився Кулеба.

За його словами, західні партнери, які допомагають Україні, у тому числі США, розуміють, що справи рухаються в правильному напрямку. "І вони розуміють, що ні трагедії, ні гальмування немає. Це відбувається просто тому, що це важко. Це важкий бій", – додав міністр.

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Слова Кулеби підтверджують у США

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 1 вересня заявив: ЗСУ досягли помітного прогресу на Півдні в районі Запоріжжя за останні 72 години. "Вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", – прокоментував чиновник.

Та, на жаль, це ще не остаточний успіх, і наші воїни розуміють це.

Це не означає, що вони не усвідомлюють, що попереду на них чекають важкі бої, коли вони намагатимуться просунутися далі на південь, або що Росія може вдатися до контрзаходів,

– сказав Кірбі.

Дані західних розвідок аналогічні