Готуються відступати, тікають на лівий берег, – полковник сказав, що чекає росіян на Херсонщині

Довкола Херсону та "відступу" звідти росіян, зараз чимало розмов. Навряд у Херсоні росіяни готують пастку для українських військових. Наші захисники виконують певні оперативно-тактичні дії для того, аби відтіснити окупантів і в пастку не потраплять.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що ніхто не піде у пастку, у ЗСУ є цілковитий контроль за переміщенням росіян.

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Роман Світан зауважив, що ті дії, які робить окупаційна влада, вже ніяк не співпадають з діями військових. І за його словами – ми можемо говорити про втрату комунікації та контролю між гауляйтерами та російськими військовими.

Росіяни хочуть відступати на лівий берег Дніпра

Російські військові планують відступ, є таке бачення – відвід військ із великих міст, вихід на лінії оборони. Тобто, окупанти будуть оборонятись стільки, скільки зможуть. В першу чергу, росіяни дбатимуть про оборону Антонівського мосту та Каховської ГЕС – це шляхи відступу,

– каже Світан.

За словами полковника, далі все буде залежати від багатьох чинників і від погоди також, з якою швидкістю росіяни будуть втікати з правого на лівий берег.

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"Зараз ми на етапі таких дій, які ми бачили і в районі Ізюму чи Лиману – зараз приблизно така ж ситуація і на правому березі Херсонщини", – переконаний Світан.

Скільки росіян на правому березі Херсонщини

За словами Романа Світана, на правому березі приблизно така ж кількість росіян, як і у оточенні в Ізюмі. Тоді, росіяни втекли за 2-3 дні, на його думку, приблизно за той самий час, росіяни підуть і з правого берега.

Дніпро – це вже лінія оборони, яка в ширину сягає кілометру. Це доволі потужна лінія оборони, якщо росіяни будуть "окопуватись" вздовж неї.

Роман Світан військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Те, що окупанти говорять про "сіру зону" на лівому березі у 15 кілометрів, можна пояснити тим, що 15 кілометрів – відстань, на яку в середньому працює армійська польова артилерія. За всіма ознаками, росіяни готуються до оборони на лівому березі – це помітно.

Маніпуляції росіян навколо Херсону