Військовий експерт припустив, коли Україна буде готова до наступальних дій

Для України залишається одне з головних завдань – повернення окупованих територій. Задля цього військове командування може планувати контрнаступ наших сил.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав 24 Каналу, що для звільнення зокрема Запорізької, Херсонської областей та Криму, Україні насамперед потрібно розв'язати певні проблеми. Одна з них – мобілізація.

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Є проблеми

Для того, щоб проводити наступальні дії, українській армії потрібна певна кількість особового складу.

У нас нестача людей. Тому в поточному стані української армії нереально розпочинати контрнаступ,

– підкреслив військовий експерт.

Спочатку маємо закрити нестачу людей в бойових бригадах. Також нам потрібно сформувати нові бригади – інженерні, щоб побудувати укріплення, штурмові, артилерійські.

Коли ця проблема буде вирішена і наші Збройні Сили будуть повністю укомплектовані, тоді постане друга проблема – отримання всієї зброї, яку нам пообіцяли союзники.

За словами президента Володимира Зеленського маємо 14 бригад, які сформовані, однак не повністю укомплектовані зброєю. Тобто нестача озброєння є.

Наші союзники зараз працюють над тим, щоб побудувати заводи – в США та Європі – з виробництва артилерійських боєприпасів. Також в Україні відкривають заводи з виробництва бронетехніки.

"Тому з огляду на ситуацію в Україні, реальні строки можливого наступу наших сил – не раніше весни 2025 року", – припустив Павло Нарожний.