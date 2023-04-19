Знищення Кримського мосту спричинить незворотні зміни в бункері, – Піонтковський

Росія вже боїться весняного контрнаступу України. Важливою ціллю для ЗСУ залишається Кримський міст.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, до початку контрнаступальних дій в України має бути вся необхідна зброя, яка б діставала до Криму.

Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Чому Кримський міст важливий

Андрій Піонтковський повідомив, що маркером успіху в контрнаступі є знищення Кримського мосту.

Це означає крах російського угруповання в Криму й незупинні політичні зміни в бункері,

– наголосив він.

На його думку, якщо цього не відбудеться, то станеться найстрашніше – заморожування конфлікту, бо Москва вже не може проводити серйозні наступи.

"Війна перейде в стадію пасивної війни на виснаження", – переконаний публіцист.

За його словами, цього намагається досягнути чільник Росії Владімір Путін, бо у такий спосіб він зможе продати затяжну війну як почесну нічию й утриматися біля на влади

На це ж розраховують і китайці, яким потрібна слабка Росія, яка довго веде війну, але яка зберігає Путіна біля влади,

– зосередив увагу Піонтковський.

Тим паче, що про успішне відпрацювання по Кримському мосту говорять і представники Джо Байдена.

Україні потрібне озброєння

Андрій Піонтковський переконаний, що Кримський міст – це ж ключ до знищення всіх об'єктів на території Криму.

Південний рубіж Криму залишається недосяжним для нових ракет. Потрібні або ATACAMS, або крилаті ракети повітряного базування,

– пояснив він.

На його думку, до наступу в України повинні бути спецзасоби, які можуть вразити всю територію Криму. Також не варто забувати й про літаки. Наразі декілька десятків кращих українських льотчиків навчається на західних літаках F-16, Typhoon, Mirage у Франції, Польщі, Великобританії та США. Очевидно, що під час контрнаступу вони вже будуть в українському небі.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини