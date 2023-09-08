Мають успіх в районі південніше Роботиного: у Генштабі повідомили про просування ЗСУ

Контрнаступ України триває. Наразі увага прикута до Півдня, де є значні успіхи. На Сході ЗСУ стримують наступ росіян.

Наші воїни неухильно просуваються вперед, крок за кроком. Про це повідомили у Генштабі.

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Що відомо на цю мить

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах,

– ідеться у дописі.

Росіяни ж обстрілюють Роботине з артилерії і мінометів та завдають авіаударів.

Яка ситуація на Півдні