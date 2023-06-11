Нічого не залишається, крім відходу: ЗСУ "витискають" окупантів з першої лінії оборони

Сили оборони України на певних ділянках фронту перейшли до контрнаступальних дій. Наші захисники використовують ефективну тактику, яка змушує росіян відступати під загрозою повного знищення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що така тактика застосовується на усіх ділянках фронту, де Сили оборони йдуть у наступ.

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Росіяни опиняються в оточені

За його словами, наші військові виконують маневр напівоточення ворога, щоб не штурмувати в лоб окуповані населені пункти. Українські військові заходять в тил противнику і йому не залишається іншого виходу, як відступати з першої лінії оборони.

Саме так ЗСУ вдалось зайняти панівні висоти біля Бахмута та покращити оперативне становище на цій ділянці фронту.

"В Бахмуті найбільша динаміка, бо там раніше почали – орієнтовно в середині травня. На інших ділянках почали трохи пізніше, але тактика така ж: прохід в тил, перекриття артилерією шляхів постачання та видавлювання ворога з першої лінії оборони", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан про тактику ЗСУ під час контрнаступу: дивитись відео

Він додав, що наші військові не просто беруть Бахмут у напівоточення, а й підходять до дороги Дебальцеве-Слов’янськ. Це дозволяє контролювати 4 напрямки – на Слов’янськ – Дебальцеве і Бахмут – Сіверськ, що створює величезні проблеми для росіян і їм доведеться приймати рішення йти з Бахмута.

Контрнаступ ЗСУ – є перші успіхи