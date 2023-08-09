Відчувають неминуче: росіяни укріпили Бердянський аеропорт трьома лініями оборони
На Запорізькому напрямку чи не щоденно фіксують просування та успіхи Збройних Сил України. Це бачать і росіяни, тож панічно укріплюють ще поки окуповані міста на Запоріжжі.
Водночас не можна недооцінювати противника. Вони частково засвоюють уроки і вчаться на власних помилках. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, водночас додавши, що морально-психологічний стан окупантів на дуже низькому рівні.
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Росіяни посилюють оборону на Запоріжжі
У Запорізькій області окупанти прорили дуже багато окопів та бліндажів. Потужні укріплення росіяни побудували й в тилу. Наприклад, у невеликому селищі Андріївка продовжує зростати довжина величезного рову. Він, варто зауважити, прикриває напрямок до моря.
Тільки Бердянський аеропорт укріплений трьома лініями оборони,
– наголосив Віктор Будукалов.
А ось Бердянськ має інше стратегічне значення, ніж, до прикладу, Мелітополь чи Маріуполь. Тож прогнозувати дії російських загарбників там трохи складніше.
"Окупанти й цього, і минулого року доволі швидко оснащували укріплення. Але достатньо розвідки, яка постійно інформує про рух техніки і що відбувається в окупантів, зокрема в тилу. Це важливо, бо наші останнім часом влучно гатять по тилах", – зауважив Дудукалов.
Ворога недооцінювати не варто. Зрештою, за час повномасштабного вторгнення вони дещо навчились на власних помилках. Однак їхній моральний та бойовий дух залишається на низькому рівні. Про це свідчить і масове дезертирство.
Віктор Дудукалов про оборону та дії росіян на Запоріжжі: дивіться відео
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо
- Збройні Сили України просунулись на сотні метрів на Мелітопольському напрямку. Там тривають бої. Водночас наступальні дії відбуваються й на Бердянському напрямку. Українські військові мають просування й там.
- Окупанти, своєю чергою, почали більше укріплювати Токмак, Бердянськ та Мелітополь. Варто зауважити, що такі дії є наслідком успіхів ЗСУ. Зокрема, це стосується й постійної "бавовни" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
- Аби зупинити контрнаступ росіяни вдаються до різних методів. Зокрема, нещодавно вони використали хімічні боєприпаси у Новоданилівці. Наступальний потенціал справді дещо знизився, адже наші бійці не могли піти в атаку. Втім ЗСУ вже фактично пройшли першу лінія оборони. Саме вона була щільно замінована.