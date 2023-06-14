У Бердянську морг переповнений окупантами: ЗСУ "насипають" ворогу на Запоріжжі

Наступальні дії українських сил тривають на декількох ділянках фронту. Зокрема на сході Запорізької області – на межі з Донеччиною в районі Новодарівки, а також на Оріхівському напрямку.

Місцеві жителі на Запоріжжі вже відчули початок контрнаступу ЗСУ. Збільшилась кількість обстрілів. За останню добу Запорізьку область обстріляли 122 рази. Про це 24 Каналу повідомила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

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Ворог теж готується

Внаслідок останніх обстрілів є поранений 78-річний чоловік, мешканець одного з селищ.

Водночас до контрнаступу готуються не тільки мешканці окупованих територій, але й російські загарбники. За офіційною інформацією ворог проводить оборонні дії.

Депутатка розповіла про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Але військові, які воюють на Запорізькому напрямку, зазначила депутатка, повідомляють, що робити їм вистачає. Кажуть, що ворогу вони добре насипають.

"Також є інформація, що в Бердянську переповнений морг. І це одна з гарних новин, якими сьогодні ми можемо поділитись щодо нашого контрнаступу", – розповіла Аліса Сисоєва.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади ТрО 4 червня було звільнено село Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

Пізніше неподалік від Новодарівки окупанти підірвали дамбу на межі з Донецькою областю. Найімовірніше ворог у такий спосіб намагається уповільнити контрнаступ ЗСУ. Проте ворогу не вдасться зупинити українські сили.

Водночас російські пропагандисти приписують 47-й окремій механізованій бригаді ("Маґура") втрати на Запорізькому напрямку техніки західного зразка. Проте представник командування бригади Валерій Маркус закликав не вестись на вкиди російської ІПСО. Адже їхні заяви не мають нічого спільного з реальною ситуацією.