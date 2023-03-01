Сподіваємось, що скоро: у ЗСУ розповіли, за якої умови зможуть піти у наступ

Україна очікує від країн-партнерів сучасного озброєння. Коли ЗСУ отримають достатньо зброї, то зможуть піти у контрнаступ та виконати усі поставленні завдання.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. За його словами, від українських волонтерів бійці потребують допомоги у покупці безпілотників та машин.

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ЗСУ чекають зброю від Заходу

Назаренко зазначив, що ЗСУ сподіваються якнайшвидше розпочати контрнаступ. Однак усе залежить від того, чи будуть військові мати достатньо сил та засобів.

Це насамперед залежить від наших західних партнерів. Якщо нам дадуть достатньо зброї, я впевнений, що ми зможемо виконати поставлене завдання. Але чи це буде навесні, чи влітку – будемо чекати. Будемо воювати стільки, скільки буде потрібно,

– сказав він.

Також пресофіцер 68 окремої єгерської бригади зауважив, що від цивільного населення України ЗСУ потребують допомоги у покупці дронів та машин. Назаренко наголосив, що ці речі потрібні постійно.

Назаренко про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

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