Сподіваємось, що скоро: у ЗСУ розповіли, за якої умови зможуть піти у наступ
Україна очікує від країн-партнерів сучасного озброєння. Коли ЗСУ отримають достатньо зброї, то зможуть піти у контрнаступ та виконати усі поставленні завдання.
Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. За його словами, від українських волонтерів бійці потребують допомоги у покупці безпілотників та машин.
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ЗСУ чекають зброю від Заходу
Назаренко зазначив, що ЗСУ сподіваються якнайшвидше розпочати контрнаступ. Однак усе залежить від того, чи будуть військові мати достатньо сил та засобів.
Це насамперед залежить від наших західних партнерів. Якщо нам дадуть достатньо зброї, я впевнений, що ми зможемо виконати поставлене завдання. Але чи це буде навесні, чи влітку – будемо чекати. Будемо воювати стільки, скільки буде потрібно,
– сказав він.
Також пресофіцер 68 окремої єгерської бригади зауважив, що від цивільного населення України ЗСУ потребують допомоги у покупці дронів та машин. Назаренко наголосив, що ці речі потрібні постійно.
Назаренко про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Актуальне про майбутній контрнаступ ЗСУ
- Збройні Сили України готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.
- Західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ і здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні.
- Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні.
- Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що весною українські військові будуть готові перейти до контрнаступу. Успіх ЗСУ залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.
- Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на Півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".