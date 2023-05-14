Локальний контрнаступ, – майор запасу ЗСУ розповів, що відбувається в Бахмуті

Місто-фортеця Бахмут залишається найгарячішою точкою на українському фронті. Однак останнім часом повідомляється про локальні успіхи українських бійців на цьому напрямку.

Ці просування дещо відрізняються від тих контрнаступальних дій, яких очікує вся Україна. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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"Це може бути частиною контрнаступу, але це не той контрнаступ, який ми останнім часом очікуємо, тому що туди не було долучено додаткової сили, засобів. Під Бахмутом військовослужбовці, які тримали оборону, перейшли в локальний контрнаступ, враховуючи ситуацію, що склалася безпосередньо на полі бою", – прокоментував аналітик.

Локальний контрнаступ

Попри те, що росіяни зараз завдають масованих артилерійських обстрілів по Бахмуту, вони зазнають величезних втрат на цьому напрямку, але швидко поповнювати свої резерви їм не вдається. Відчувши цю слабину ворога, українські бійці на цьому напрямку вирішили спробувати контратакувати і звільнили там декілька квадратних кілометрів.

Гетьман пояснив, що контрнаступом називаються дії тоді, коли ворог володіє тактичною ініціативою, а дії противника називаються контрнаступом. Загалом зараз тактична ініціатива перебуває на українському боці, тому наші наступальні дії з військової точки зору правильно називати наступом, а не контрнаступом.

Але під Бахмутом це був саме локальний контрнаступ, тому що у ворога там є ініціатива тактична. Але нам вдалося їх трошечки відсунути,

– розповів військовий.

Гетьман прокоментував поточну ситуацію в Бахмуті: дивитись відео

Капкан для росіян

У Бахмуті бойові дії ведуть найманці ПВК "Вагнера", а з півночі та півдня на флангах перебувають війська Росії. Саме по флангу ЗСУ провели контратакувальні дії і відсунули ворога.

Гетьман зауважив, що Бахмут на фронті мав стратегічний сенс, адже туди Росія стягувала велику кількість сил та засобів, тобто по суті це був капкан для росіян.

Серед вагнерівців на Бахмутському напрямку залишилося не так багато ув'язнених, зараз там перебувають професійні найманці. Це найбільш підготовлені військові на тому напрямку. Натомість регулярні частини, десантники, які вважаються елітою російської армії, знекровлюються.

За словами майор запасу, ще декілька тижнів тому в полон переважно потрапляли з оточення і невелика частина здавалася добровільно. Зараз більш ніж половина росіян в полоні здалася добровільно.

Дуже активно намагаються здатися в полон, тому що моральний стан на низькому рівні. Здача в полон говорить загалом про рівень мотивації,

– зауважив Гетьман.

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