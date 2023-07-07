ЗСУ мають конкретну мету до кінця літа: фронтове зведення від Світана

Українські сили оборони виконують бойові завдання по усій лінії фронту, щоденно фіксуються просування. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за панівні висоти, туди ворог стягує підрозділи з інших напрямків.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також він припустив, чого можна очікувати від ЗСУ на фронтах до кінця літа.

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Аналітики вважають, що наступні дні будуть критичними у питанні щодо можливих терактів на ЗАЕС. Владімір Путін загнаний глухий кут, з одного боку Китай заборонив ядерний шантаж, а з іншого – в Росії вже не залишилося козирів в рукавах.

Світан наголосив, що зараз в Китаю не вийде грати в нейтралітет. Адже чудово відомо, хто купує вуглеводні в Росії, хто постачає їй боєприпаси, спорядження тощо. Реальні свої дії Путін буде узгоджувати із Сі Цзіньпінем.

Навіть ескалація з ядерного питання – це також було з дозволу, а, можливо, і з чарівного стусана Сі Цзіньпіна,

– додав полковник запасу.

"Шахеди" прокладають маршрут ракетам

В ніч на 7 липня ворог випустив по Україні 18 дронів-камікадзе. 12 з них було збито силами протиповітряної оборони, зафіксовані "прильоти".

Дрони прямують за складними маршрутами, їх випускають з аеродрому в Єйську. Використовують непрямі, нелінійні пуски, до того ж по тих напрямках, де досі є нестача мобільних груп ППО.

Так вони намагаються прокласти шляхи, за якими потім йтимуть ракети типу "Калібр", вважає льотчик-інструктор. Якщо "Шахеди" прямують з півдня, тоді хвиля рекет також прямує з напрямку Чорного моря.

Повний аналіз оперативної ситуації від Романа Світана: дивитись відео

Бої на Сході

Військове командування ЗСУ повідомляє, що українські бійці просуваються в районі Кліщіївки. Світан наголосив, що активне просування на Бахмутському напрямку не сповільнює південний наступ, адже це не пов'язані речі. Однак ворогові не вистачає живої сили, тому на Східний напрямок перекидають війська із Херсонського та Запорізького регіонів.

Тут виконується стратегічне завдання – зв'язування російського війська. До того ж їм доводиться кидати сюди підготовлені частини, десантників. Хоча останнім часом спостерігається збірна солянка – перекидаються будь-які частини більш-менш підготовлені з різних родів військ,

– додав Світан.

ЗСУ уже зайняли частину висот в районі Кліщіївки та північніше, в районі Берхівки. Також досі контролюють частину міста Бахмут в районі літака.

На переконання полковника запасу, зараз не стоїть завдання заходити в сам Бахмут, висоти навколо нього використовуються для того, щоб перетворити місто на полігон зі знищення російської живої сили.

Одним із завдань наступу цього літа також є вихід на Азовське узбережжя, переконаний аналітик. Одним із додаткових завдань може бути вихід на Луганськ, але не з-під Бахмута, а з Сіверського Донця по лівому березі.

Росіяни панікують через Кримський міст

Через систематичну "бавовну" на Кримському півострові, який нині є тимчасово окупованим, росіяни почали все більше бентежитися за безпеку Кримського моста.

Там зараз установлюють кутові відбивачі. Це прості конструкції по типу пірамідок, які при опроміненні дають певну сигнатуру зворотного сигналу. Але це діє лише проти головок з радіолокаційним наведенням, а є ракети, які мають самонавідні, або й іншого типу головки.

А ракети дальньої дії Storm Shadow, які мають Збройні Сили України, обладнані тепловою головкою і на неї ніяк не діють подібні сигнали. Саме на цей тип ракети подібні відбивачі не матимуть жодного впливу. Однак росіяни дуже правильно чекають ударів по Кримському мосту, вони будуть неодмінно, резюмував військовий аналітик.