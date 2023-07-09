Біля Бахмута спостерігається цікавий розвиток подій: огляд фронту від Світана
Збройні Сили України просуваються вперед на Бахмутському напрямку й мають там певні успіхи. Загалом у районі міста-фортеці зараз спостерігається цікавий розвиток подій.
Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, наші війська там просуваються й поступово повертають собі редути.
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Світан зазначив, що росіяни там спалюватимуть по 1,5 – 2 роти за добу. Тобто 150 – 200 окупантів щодоби гине в Бахмуті під ударами нашої артилерії, яка вже працює практично, як снайпери. Адже місто лежить у низині, тож нам із висот зручно знищувати військові об'єкти росіян.
У районі Бахмута зараз спостерігається цікавий розвиток подій,
– наголосив полковник запасу.
За його словами, наші війська просуваються, поступово повертають собі редути й рухаються в бік Горлівки. Цей напрямок вселяє значний оптимізм, тому що загалом це шлях до Донецька.
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Як можна деокупувати Донбас
Полковник запасу ЗСУ заявив, що повертати Донбас відразу дуже незручно без авіації. Оптимально спершу зайти у дві агломерації – Донецьк і Горлівку.
Здійснити це можливо, оскільки там лише одна лінія оборони,
– зауважив Світан.
За його словами, за кілька кілометрів від Красногорівки розташовані панівні висоти, дійшовши до яких – Донецьк постане перед нашими захисниками, наче на долоні. Те ж саме із рухом у бік Горлівки.
Тому, на думку Світана, Горлівка і Донецьк – одні з пріоритетних напрямків. Водночас усе залежатиме від задуму головнокомандувача та кількості наших сил і засобів для виконання таких завдань.
Яка зараз ситуація на фронті: коротко
- Сили оборони продовжують звільняти територію України від російських загарбників, зокрема, наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окупанти тим часом намагалися витіснити українські війська на Донеччині, однак успіху не мали.
- На Півдні України втрати російської армії перевищують українські у 5,3 раза. Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, деякі ворожі підрозділи вже відмовляються брати участь у бойових діях.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Окрім того, наші воїни продовжують контрнаступ на інших ділянках фронту.