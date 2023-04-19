Контрнаступ ЗСУ буде успішним, але війна не завершиться у 2023 році, – Воллес
Джерело:The New York Times
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що контрнаступ ЗСУ буде успішним. Проте він вважає, що війна триватиме й у наступному році.
Таку думку висловив Воллес під час свого візиту до Вашингтону. Ба більше, він впевнений, що не варто очікувати "чарівного моменту розпаду Росії".
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У Британії налаштовані оптимістично
Воллес заявив, що налаштований оптимістично щодо можливостей України у війні проти Росії. На його думку, українська сторона і надалі "матиме імпульс та позицію сили". Але разом з тим він закликав бути реалістами й оцінювати ситуацію об'єктивно.
Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами. Не буде одного чарівного моменту, коли Росія розвалиться,
– підкреслив Воллес.
Британський міністр також заявив, що не помітив жодних ознак ослаблення путінського режиму. Ба більше, Воллес назвав кількість загиблих і поранених окупантів. За його словами, російська армія вже втратила близько 223 тисяч осіб. Варто зазначити, що така ж цифра фігурує у злитих документах Пентагону.
Воллес також прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. На його думку, українські воїни підуть в атаку на тих ділянках фронту, де окупанти мають поганий моральний дух й погано харчуються. Водночас там "все ще багато людей", а Путін досі готовий "заштовхнути більше людей у свою м’ясорубку".
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу. Водночас вона підтвердила, що наступальні дії вже проводять на окремих ділянках фронту.
- Контрнаступ ЗСУ одна з найбільш обговорюваних тем у ЗМІ. До прикладу, Foreign Policy вважає, що перші 24 години українського контрнаступу будуть найважливішими. Це аргументують тим, що у цей час ЗСУ мають змусити окупантів панікувати й дезорієнтувати військове керівництво країни-агресорки.
- Військові експерти вважають, що успіх контрнаступу ЗСУ залежатиме від декількох факторів. По-перше, неабиякий вплив матиме техніка та зброя, яку постачають партнери. По-друге, військовим потрібно підтримувати велику щільність вогню, аби окупанти не мали змоги перепочити. У комплексі, на думку експертів, це забезпечить ЗСУ успішний контрнаступ.