Велика рідкість для цієї війни, – полковник запасу ЗСУ про танковий бій біля Урожайного

На Східному фронті Збройні Сили України здійснюють контрнаступальні операції. Є позитивна динаміка навколо Урожайного, хоча про його звільнення говорити ще рано.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За останню добу біля Старомайорська на Східному напрямку росіяни намагалися безрезультатно контратакувати, а під Урожайним відбувся танковий бій.

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"Танковий бій – рідкість для цієї війни, танки не виходять на прямий контакт один з одним. Зазвичай ЗСУ намагаються знищити бронетехніку ворога на підході: з засад, артилерії, або за допомогою авіації", – пояснив військовий експерт.

Чим важливе Урожайне

Урожайне – ключ до північно-східної частини Времевського виступу. Воно має стратегічне значення і відкриває шлях до Азовського моря.

"Коли росіяни відійдуть з Урожайного, це звільнить нам дорогу до Завітного Бажання, Старомлинівки. Урожайне нас стримувало, оскільки присутність там російських військ загрожувала лівому флангу української армії", – мовив Роман Світан.

Взяття Урожайного також відкриває можливості рухатися у Маріупольському напрямку зі сторони Вугледара.

Зазвичай ЗСУ знищують танки ворога на підході: дивіться відео

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