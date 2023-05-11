Ця війна має стати їхньою проблемою, – Зеленський про імовірну відповідь Росії на контрнаступ

Україна не боїться реакції Росії на контрнаступ ЗСУ. Все тому, що наше суспільство, як і весь світ, вже побачили всі можливі реакції країни-агресорки.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що українці вже пройшли через всі реакції ворога.

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Ба більше, український лідер переконаний, що чим успішнішим буде наш контрнаступ, тим більше їм доведеться думати про їхню внутрішню політику.

Ми розуміємо, що вони будуть робити. Найголовніше – це робити відповідні кроки вперед, недопущення стагнації на полі бою. І це дасть результат. І так само на міжнародних майданчиках – те, про що ми просили – більше ізоляції для Росії. Вони будуть розуміти, що всі їхні проблеми суто через керівництво, а не через об'єднану позицію Заходу або ще якісь там балачки,

– додав Зеленський.

На його думку, Захід об'єднаний через те, що вони розуміють, що Росія порушила міжнародне право та будь-які людські цінності. І завтра це може бути не тільки в Україні і не тільки на європейському континенті.

"Потрібно об'єднуватися заради ізоляції Росії – і тоді їхнє суспільство розбереться, в чому проблема, і буде розбиратися зі своїм керівництвом. Ця війна повинна стати їхньою проблемою. А точно не нашою. Не тих людей, які не до кого не приходили з війною", – зауважив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ: головне

Ніхто не знає, коли точно ЗСУ розпочнуть контрнаступ, однак ніхто не має сумнівів у тому, що він буде успішний. Як відомо, очікуваний контрнаступ може стати вирішальним моментом у війні. Водночас це випробування для України, яка прагне довести, що зброя та техніка, отримані від західних партнерів, можуть призвести до значних перемог на полі бою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна уже має всі необхідні ресурси, зокрема, зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу. 11 травня стало відомо, що Україна отримала від Британії перші далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. Радіус їхньої дії складає 300 кілометрів. Передача цих систем зміцнить оборону України і може змінити правила гри.