Буде швидко, – Буданов розповів, яким може бути контрнаступ ЗСУ

У ЗМІ з'являється все більше новин про можливий контрнаступ ЗСУ, який прогнозують навесні. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов дав свою оцінку майбутнім діям військових.

Зокрема, Буданова запитали, як може відбутися контрнаступ ЗСУ. На що він відповів:

"На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю – розкрию задум росіянам. Це дивно буде".

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Буданов про контрнаступ ЗСУ

Його ж попросили описати контрнаступ ЗСУ якимось епітетом.

Буде швидко,

– лаконічно сказав Буданов про контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ: головні новини

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніщо не змінить планів України на контрнаступ. У Києва немає жодних секретів від партнерів.

До цього Шмигаль говорив, що масштабний контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже влітку. Найбільший тиск щодо початку операції відбувається зсередини суспільства.

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що "злив" секретних документів Пентагону не завадить українському контрнаступу. Він наголосив, що збитків від зливу зазнала американська сторона, оскільки продемонструвала свою "вразливість".

До речі, російські терористи дуже бояться контрнаступу ЗСУ. Кілька днів тому британська розвідка повідомила, що на Запорізькому напрямку окупанти побудували три лінії оборони довжиною 120 кілометрів.

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