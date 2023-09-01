Ми воюємо не для партнерів, – Буданов про "повільний" контрнаступ
Джерело:ТСН
Час від часу до українського інформаційного простору потрапляють заяви західних політиків про повільне просування ЗСУ на фронті. Водночас Буданов закликав не перейматися цим.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що питання просування швидкості просування на фронті – це питання до Генштабу. Водночас він наголосив, що ті, хто говорить про "повільний контрнаступ", не знають про першочергові завдання операції.
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Війна нікому не подобається
За словами Буданова, потрібно розуміти, що ця війна не подобається не тільки нашим партнерам, а й самим українцям. Також він переконаний, що більшості росіян, а особливо тим, які живіть у прикордонних областях, вона теж не подобається.
Чому комусь має подобатись або не подобатись наша війна?
– поставив він риторичне запитання.
На всі побоювання, що через "повільний контрнаступ" Україна залишиться без зброї від союзників, він сказав, що для цього немає причин.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Українські Сили оборони продовжують наступати на Півдні і звільняти окуповані росіянами території. Так, наші бійці дійшли до другої лінії оборони ворога на вказаному напрямку. Ворог мав достатньо часу, аби укріпити свої позиції на Півдні. Зокрема, мовиться про мінні поля, які вистелені мозаїкою перед українськими Силами оборони. Але на відміну від першої лінії оборони, друга має безліч проходів.
- Далі може розпочатися запекла битва за Токмак. Якщо українські оборонці його візьмуть, то тоді вже можна говорити про прорив другої лінії оборони росіян. Третю окупанти навряд чи зможуть утримати, адже там близько до берега Азовського моря і вони потрапляють під вогневе ураження нашої артилерії.
- Тому розуміючи ціну питання, російський ворог кидатиме усі свої резерви на Токмак і разом з цим намагатиметься змусити українських оборонців відтягнути свої. Зокрема, на Куп'янський напрямок.