Ми воюємо не для партнерів, – Буданов про "повільний" контрнаступ

Час від часу до українського інформаційного простору потрапляють заяви західних політиків про повільне просування ЗСУ на фронті. Водночас Буданов закликав не перейматися цим.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що питання просування швидкості просування на фронті – це питання до Генштабу. Водночас він наголосив, що ті, хто говорить про "повільний контрнаступ", не знають про першочергові завдання операції.

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Війна нікому не подобається

За словами Буданова, потрібно розуміти, що ця війна не подобається не тільки нашим партнерам, а й самим українцям. Також він переконаний, що більшості росіян, а особливо тим, які живіть у прикордонних областях, вона теж не подобається.

Чому комусь має подобатись або не подобатись наша війна?

– поставив він риторичне запитання.

На всі побоювання, що через "повільний контрнаступ" Україна залишиться без зброї від союзників, він сказав, що для цього немає причин.

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