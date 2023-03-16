Користуються "вікном можливостей", – військовий експерт пояснив нетипову активність Росії в морі
ОК "Південь" фіксує в Чорному морі нетипову активність та кількість корабельного угруповання ворога. 16 березня в Чорному морі перебувало 20 одиниць, серед яких – 4 ракетоносії, один з них – підводний.
Генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що противник шукає можливості змінити ситуацію і провести упереджені дії щодо послаблення та зриву росту потенціалу ЗСУ під час підготовки до контрнаступальних дій. Про це він розповів 24 Каналу.
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Залишається 1 – 2 місяці
Генерал-лейтенант ЗСУ наголосив, що ворог має досвід, аналізує цю ситуацію і розуміє, що протягом 1 – 2 місяців для нього залишається відкритим "вікно можливостей", яке по максимуму потрібно використати.
Для росіян ситуація чим далі, тим буде більш ускладнюватись. Інформація про постачання зброї Україні є відкритою, і відомо, що ми вже отримали до 40% з запланованого озброєння,
– наголосив він.
Романенко зазначив, що важливо отримати 100% все озброєння від союзників. Також техніка має надійти з обслуговуванням, яке підготовлено для її використання та застосування.
Військовий експерт про активність ворога в Чорному морі: дивіться відео
Завдання – знекровити ворога
Військовий експерт підкреслив, що потрібно сформувати стратегічний рівень резерву. Іноземні фахівці припускають, що потрібно сформувати 3 корпуси по 20 тисяч з відповідною технікою.
"Це потрібно зробити одночасно, щоб виконати завдання обороно-стратегічної операції – зупинити просування противника на Сході, знекровити його, перевести до стану оборони і завдати відповідних ударів під час проведення контрнаступальних операцій", – резюмував Ігор Романенко.
Контрнаступ українських сил: що відомо
- Секретар РНБО Олексій Данілов спростовував інформацію журналістів The Washington Post, які засумнівалися у тому, що ЗСУ зможуть йти у контрнаступ. Данілов наголосив, що робити передрук цього матеріалу не варто. Адже інформація в ньому, підкреслив секретар РНБО, "не відповідає дійсності від слова зовсім".
- Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що під час українського контрнаступу на окуповані території, на українців чекає багато "дивовижних спецефектів" від Збройних сил і від Головного управління розвідки. Він наголосив, що неважливо те, що він знає, важливо те, що каже противник і де він боїться, і чому ми всі переживаємо за Мелітополь.
- Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зауважив, що йому не подобається, коли в іноземних ЗМІ з'являються деталі щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ, які не відповідають дійсності. Він вважає, що нехай наступ буде там і тоді, коли це спланує Генштаб та військове командування.