Користуються "вікном можливостей", – військовий експерт пояснив нетипову активність Росії в морі

ОК "Південь" фіксує в Чорному морі нетипову активність та кількість корабельного угруповання ворога. 16 березня в Чорному морі перебувало 20 одиниць, серед яких – 4 ракетоносії, один з них – підводний.

Генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що противник шукає можливості змінити ситуацію і провести упереджені дії щодо послаблення та зриву росту потенціалу ЗСУ під час підготовки до контрнаступальних дій. Про це він розповів 24 Каналу.

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Залишається 1 – 2 місяці

Генерал-лейтенант ЗСУ наголосив, що ворог має досвід, аналізує цю ситуацію і розуміє, що протягом 1 – 2 місяців для нього залишається відкритим "вікно можливостей", яке по максимуму потрібно використати.

Для росіян ситуація чим далі, тим буде більш ускладнюватись. Інформація про постачання зброї Україні є відкритою, і відомо, що ми вже отримали до 40% з запланованого озброєння,

– наголосив він.

Романенко зазначив, що важливо отримати 100% все озброєння від союзників. Також техніка має надійти з обслуговуванням, яке підготовлено для її використання та застосування.

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Завдання – знекровити ворога

Військовий експерт підкреслив, що потрібно сформувати стратегічний рівень резерву. Іноземні фахівці припускають, що потрібно сформувати 3 корпуси по 20 тисяч з відповідною технікою.

"Це потрібно зробити одночасно, щоб виконати завдання обороно-стратегічної операції – зупинити просування противника на Сході, знекровити його, перевести до стану оборони і завдати відповідних ударів під час проведення контрнаступальних операцій", – резюмував Ігор Романенко.

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