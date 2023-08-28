Якість проти кількості: військовий експерт пояснив феномен ЗСУ в протистоянні з окупантами
Українські захисники продовжують наступ та тиснуть на ворога. При цьому наші сили не мають переваги в кількості особового складу та зброї, однак вони не зупиняються у своєму просуванні.
Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що українські сили мають цілепокладання та завдають точних та якісних артилерійських ударів по окупантах.
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Про таку зброю ворог може тільки мріяти
Він зауважив, що феномен впевненого просування Сил оборони зокрема пов'язаний з наявністю певної зброї, яку ЗСУ надають партнери.
155-міліметрові гармати, особливо, Panzerhaubitze мають дальність до 32 кілометрі. Водночас у росіян гармата, яка стріляє найдальше, це "Гіацинт" (дальність – 28 кілометрів). Може 2С7 "Піон" завдавати ударів на відстань до 50 кілометрів. Але це дуже важка та складна в обслуговування машина,
– підкреслив військовий експерт.
Крім того, ЗСУ виграє у контрбатарейному протиборстві. Такі апарати, як AN/TPQ-36/48/50 (радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби – 24 Канал) дуже точно відстежують залпи артилерії противника. І Сили оборони завдають ворогу дуже точні удари у відповідь.
"Також українські захисники мають М982 Excalibur – високоточний боєприпас, аналогів якого в росіян немає. Вони мають керований снаряд "Краснопіль", але він не дотягує до якості Excalibur. Російська радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" теж й близько не витримує конкуренції з західними зразками. А про таку машину, як німецька радіолокаційна станція Cobra, окупанти можуть тільки мріяти", – впевнений Черник.
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Демонструємо дещо безпрецедентне
Українські сили, на його думку, мають переваги в частині, що називається "якість проти кількості". Противник засипає Сили оборони кількістю зброї, чим стримують рух вперед ЗСУ. До того ж вони утворили величезні мінні поля, яких не було з Другої світової війни, за винятком ірано-іракської війни. Також ворог має нескінченну живу силу.
"Проте українські захисники тримаються коштом якості. І в частині артилерії демонструють дещо безпрецедентне", – наголосив Петро Черник.
Військова допомога Україні
- Партнери України не виключають, що війна може продовжитись у 2024 році, і через це можуть надати ЗСУ касетні боєприпаси для реактивної артилерії. Ця зброя має більшу дальність, ніж артилерійські боєприпаси, які раніше США передавали Україні.
- Також голова Міноборони Олексій Резніков припустив, коли Німеччина може передати Україні крилаті ракети Taurus. Міністр впевнений, що ЗСУ матимуть на озброєнні ці ракети, адже "Німеччина є справді серйозним партнером України". Крім того, українська армія вже отримала від Берліна "багато дуже сучасних речей".
Президенти України та США під час телефонної розмови обговорили питання передачі нашій країні винищувачів F-16. Зокрема Вашингтон сприятиме прискоренню процесу надання дозволу іншим країнам для передачі F-16 Києву. Як відомо, вже три держави – Данія, Нідерланди, Норвегія – погодилися передати Україні ці винищувачі.