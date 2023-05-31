Військовий експерт пояснив, чому нині не помітно контрнаступу, як це було на Херсонщині

Все частіше говорять, що зараз не видно такого контрнаступу ЗСУ, який був у Херсонській області. Насправді операція зі звільнення Херсона тривала від червня до жовтня 2022 року. Зараз українські військові також проводять певні дії.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, використання ЗСУ ракет Storm Shadow – також частина наступу українських бійців.

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Усе не відбудеться за один день

Левін зазначив, що наступ не може відбутись за один день, адже це серія тривалих заходів. Він пригадав, що операція зі звільнення Херсона розпочалась у червні, а вигнати окупантів вдалось у жовтні.

Форсували річку під селом Давидів Брід, там був створений плацдарм. Це була частина операції. Село Посад-Покровське було звільнене ще раніше. Це частина архітектури звільнення. Знищення логістики почалось у кінці липня та початку серпня,

– пояснив він.

Військовий експерт наголосив, що процес зайняв довгі місяці. Він додав, що зараз така ж ситуація, але процеси вже тривають.

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