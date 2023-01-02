Крим або Донбас: чи не доведеться росіянам обирати через контрнаступ ЗСУ

Росіяни в патовій ситуації. Через контрнаступ ЗСУ окупаційним військам доведеться обирати, що вони хочуть втримати – Крим чи Донбас.

Таку думку 24 каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Загалом у 2023 році на фронті нас очікує змагання за ініціативу.

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У росіян жахлива лінія фронту

Світан розповів, що росіяни в патовій ситуації в будь-якому випадку. Вони розтягнули лінію фронту до неможливого. Її протяжність від Керчі до Валуйок – понад 2 тисячі кілометрів, глибина – понад 100 кілометрів. Будь-який викладач військової стратегії та офіцер від майора й вище скаже, що так неможливо воювати.

Військово-політичне керівництво Росії загнало армію в такий стан. Кишка довжиною 2 тисячі кілометрів, шириною 100 кілометрів – саме так виглядає зараз фронт, якщо подивитись з Керчі до Валуйок. Крим притиснутий до Азовського й Чорного морів, Запоріжжя – до Азовського моря, Керченської протоки тощо,

– зазначив половник запасу ЗСУ.

Цю кишку можна нарізати

Він продовжив, що це найжахливіша лінія фронту, яку тільки можна собі уявити. Цю кишку можна нарізати. Наприклад танковий прорив до Мелітополя на 70 кілометрів уже розрізає її навпіл. Російські старші офіцери й генерали розуміють, що військовим шляхом утримати цю територію неможливо.

"Українські війська нарощують свою бойову міць і будуть просто нищити цю кишку шириною у 100 кілометрів дальніми засобами. Нині в нас є HIMARS 85 кілометрів, нам вистачить ще 15 кілометрів, щоб ми повністю випалювали всю глибину фронту", – зауважив військовий експерт.

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Російські генерали чекають політичного рішення

За його словами, російські генерали вже чекають політичного рішення. Саме тому активно і просувається тема перемовин. Можливо, ще на початку вторгнення наше політичне керівництво було готове до подібного, зокрема, 27 березня ледь не була підписана капітуляція, коли питання Крим могли відкласти на 15 років.

Та після того, як виросла міць української армії, було зрозуміле ставлення українського народу до капітуляції нашого політичного керівництва, воно зайняло правильну позицію. Залишилось на піні цієї хвилі, почало декларувати правильні речі,

– наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що деокупація всієї України військовим шляхом, вихід на кордони 1991 року – це правильно. Після цього Україна ввійде в НАТО, й наш російсько-український кордон стане лінією розмежування Росії від НАТО. Саме тому в прикордонних російських областях будують засічні лінії.

"Тут ми зупинимось. Далі вже НАТО проведе лінію фронту з Росією. Далі вже росіяни, якщо до того часу не розпадуться на складові частини, будуть мужньо захищати Росію від злих українців і НАТОвських військ", – підкреслив Світан.

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