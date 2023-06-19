"Все йде за планом": Данілов розповів, як триває український контрнаступ

Українські військові мужньо відвойовують окуповані землі та дають гідну відповідь російським ворогам. І в цій роботі не треба чекати миттєвих результатів.

Це в ефірі 24 Каналу зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, що наразі варто робити.

Дивіться також Україна проводить активні дії у межах контрнаступу: наскільки стратегічно важливі звільнені села

Віримо в ЗСУ

Секретар РНБО підкреслив, багато було уваги прикуто до українського контрнаступу і багато хто чекав на миттєві результати. Утім, це не робота днів чи навіть тижнів.

Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план – знає обмежене коло осіб,

– наголосив Данілов.

Олексій Данілов про український контрнаступ: дивитись відео

Чиновник наголосив, що українські оборонці дотримуються чіткої тактики та стратегії, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.

"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", – додав секретар РНБО.

ЗСУ звільняють українські землі: останні новини