"Все йде за планом": Данілов розповів, як триває український контрнаступ
Українські військові мужньо відвойовують окуповані землі та дають гідну відповідь російським ворогам. І в цій роботі не треба чекати миттєвих результатів.
Це в ефірі 24 Каналу зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, що наразі варто робити.
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Віримо в ЗСУ
Секретар РНБО підкреслив, багато було уваги прикуто до українського контрнаступу і багато хто чекав на миттєві результати. Утім, це не робота днів чи навіть тижнів.
Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план – знає обмежене коло осіб,
– наголосив Данілов.
Олексій Данілов про український контрнаступ: дивитись відео
Чиновник наголосив, що українські оборонці дотримуються чіткої тактики та стратегії, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.
"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде", – додав секретар РНБО.
ЗСУ звільняють українські землі: останні новини
- Українські військові продовжують успішно наступати на Таврійському напрямку. ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Півдні України, серед яких – село П'ятихатки. Це 19 червня підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Звільнити зазначені території вдалося внаслідок двох тижнів успішних операцій.
- Також українські оборонці звільняють населені пункти і в Донецькій області. Зокрема, 12 червня стало відомо про деокупацію селища Сторожеве. Його звільнили морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. Як зазначили у пресслужбі ОБМП, у результаті зачистки села було знищено близько півсотні окупантів, а також чотирьох загарбників взято в полон.
- Напередодні повідомили про звільнення села Нескучне Донецької області та селища Благодатне, що межує із Запорізькою. Наші воїни проявили неабияку кмітливість під час штурму ворожих позицій. В мережі показали як наразі виглядають деокуповані населені пункти.