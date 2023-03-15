Все робиться за планом України, – Данілов про підготовку до контрнаступу ЗСУ

Україна готується до контрнаступу, щоб вигнати росіян з окупованих територій. Однак зараз активізувалися різні сили, які хочуть зірвати цей процес.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українські військові активно працюють над майбутнім контрнаступом ЗСУ. Все йде заради спільної перемоги.

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Коли варто очікувати контрнаступ ЗСУ

Як наголосив Данілов, не варто поспішати з термінами контрнаступу. Його готують, а усе вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача. Там дослухаються до пропозицій українських військових.

Найважливіше, що це буде план України. А не когось іншого.

Не треба поспішати. Все робиться за нашим планом. Ще раз наголошую – за нашим; за планом нашої країни. А не так, як нам хтось-десь-колись пропонує, пропагує та розповідає, – підкреслив Данілов.

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Росіяни поширюють багато дезінформації

Данілов попередив, що зараз російські пропагандисти та інші зацікавлені поширюють багато різної брехливої інформації щодо українського війська. Варто фільтрувати інформацію та аналізувати усе з холодним розумом.

Можу сказати, що зараз росіяни почали репетувати та всіляко розповсюджувати дезінформацію, що ми нібито в розпачі; що наші військові неготові та багато іншої нісенітниці. Дуже активно це бачимо упродовж останнього тижня-півтора,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО закликав не вестися на ворожу дезінформацію. Потрібно вірити в українських чоловіків та жінок, які боронять нашу державу. Збройні Сили України обов'язково виженуть росіян з усіх окупованих земель.

Україна готує контрнаступ: коротко