Де найближчим часом відбудеться прорив фронту: Світан припустив напрямки

Попри усі намагання окупантів, Збройні Сили України невдовзі можуть прорвати фронт одразу на кількох напрямках.

Прориви фронту будуть у кількох місцях

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, наші сили не просто планують це, а й обов'язково зроблять. Так, наразі є всі передумови для того, щоб прорвати фронт на деяких ділянках, а також зламати логістичні ланцюжки.

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Як зауважив Світан, найближчим часом це буде зроблено у північній частині Луганської області, зокрема в районі Луганська. Крім того, слід чекати прориву між Сватовим та Кремінною.

Також українські військові мають усі шанси до кінця листопада зачистити правий берег Дніпра на Херсонщині. Військовий експерт вважає, що окупанти втікатимуть самі, а тих, хто цього не зробить, доведеться знищувати.

Обов'язково буде прорив в одній із точок виходу на Азовське море, тобто ми розіб'ємо і сухопутний коридор до Криму,

– наголосив Світан.

Чого чекати у Криму

Водночас Світан переконаний, що не доведеться сумувати росіянам і на території окупованого півострова. Так, на думку експерта, Кримський міст буде повністю зруйнований ударом по кранах, які зараз підходять, щоб ремонтувати його.

"І я думаю буде зачищено Севастопольську бухту тими дронами, які зараз працюють і по флагману, і по кораблях-носіях "Іскандерів" та "Калібрів", – підсумував Світан.

Роман Світан про перспективи ЗСУ на фронті: дивіться відео

Росія втратила ще 600 бійців

За попередню добу, 30 жовтня, українські військові ліквідували ще 600 російських окупантів, які прийшли на нашу територію воювати. Загалом станом на ранок 31 жовтня з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 71 820 військових.

Крім того, вражають і втрати ворога у техніці: