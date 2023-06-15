До "ліній Суровікіна" ми ще не дійшли: військовий оглядач сказав, де в росіян найкраща оборона

Наразі ЗСУ шукають слабкі місця ворога, щоб кинути туди основні сили, які ще не вступали у бій. Цей процес може зайняти не день і не два.

Ми наступаємо на доволі підготовлену лінію оборони. Фактично, ворог будував її з осені минулого року. Наші війська підходять до неї, там багато мінних полів, окопів, ворог підтягує свої резерви, зокрема з Херсонської області. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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Росіяни не знають, де буде головний удар

Вочевидь, противник вважає, що основний удар буде від Великої Новосілки, де у нас зараз найбільше вклинення. Там наші бійці звільнили декілька населених пунктів. Загарбники кидають туди війська, які намагаються відвоювати втрачені позиції.

За словами Поповича, поки що наступальні дії мають тактичний характер, про якісь оперативні наслідки говорити передчасно.

Нижче Старомлинівки проходять їхня основна лінія оборони, яку вони називають "лінією Суровікіна". Ми ще до неї не дійшли. Зараз бої точаться північніше. Росіяни намагаються контратакувати, йдуть артилерійські дуелі. Ми намагаємося знищувати резерви, позиції та засоби противника,

– сказав Попович.

Відомо, що ворог зосередив чимало особового складу на Запорізькому напрямку. Крім того, аналогічні повідомлення надходили й з Кремінної, там ЗСУ накрили значне скупчення військ. Оглядач наголосив, що ворог не розуміє, де буде основний удар ЗСУ, тому він маневрує резервами.

"Цих головних ударів може бути не один, їх може бути два. А може бути два головні й кілька допоміжних. Зараз вони ведуть таку шахову партію, щоб вгадати, де саме ми будемо наступати, і підсилити ті позиції, які їх можуть здаватися слабкими. Десь вони можуть скупчити свої війська, можуть підставитися", – зазначив Попович.

Безумовно, це чиясь помилка, але без цього війна не проходить. Є сподівання, що подібних помилок з боку ворога буде все більше.

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