Росіяни готуються до великих українських проривів: розвідка пояснила, що на це вказує
Джерело:Міноборони Великої Британії
Після поразки на правому березі Дніпра окупанти продовжують укріплювати оборону. Вони переобладнують, реорганізовують свої позиції на більшості ділянок в Україні.
Про це 18 листопада розповіли у міністерстві Великої Британії. Розвідка вважає, що росіяни активно копають шанці.
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"Підрозділи збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями", – розповіли у розвідці.
Посилюватимуть наступ на Бахмут
Росіяни укріплюють навіть позиції, які розташовуються 60 кілометрів за лінією фронту. Британська розвідка вважає, що це свідчить про підготовку до майбутніх великих українських проривів.
Цілком ймовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил з Херсона для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області, – додали у розвідці.
Зверніть увагу – що відбувається на фронті: дивіться відео
Контрнаступ українських захисників: останні новини
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