Будуть усі сили та ресурси для швидкого кидка, – військовий експерт про контрнаступ ЗСУ
Керівник української розвідки Кирило Буданов підтвердив прогнози, що протягом весни ЗСУ зможуть зайти в Крим, а до кінця року вийти на кордони 1991 року. Та щодо Криму – це може бути питання довшої перспективи.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, теоретично, ЗСУ може "відсікти" Крим від сполучення з материковою Росією.
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"Продовжується активна підготовка до нашого контрнаступу. Ми не знаємо й навіть не прогнозуємо, куди він може бути. Також, знову ж таки, пан Буданов сказав, що "буде швидко". Я з ним погоджуюся", – заявив він.
Крамаров зазначив, що продовжується постачання бронетехніки. До того ж заводи в Німеччині відновили й наростили своє сервісне обслуговування цих машин. Тож тепер вони можуть значно швидше їх розконсервовувати й передавати ЗСУ.
Нарощування боєкомплекту
Окрім того, постачається й велика кількість боєкомплекту. Дуже важливо, аби в української армії був значний резерв на складах, щоби ЗСУ могли самі регулювати, яку кількість і коли можна використати.
Військовий експерт зауважив, що усе для того, щоби не повторилася ситуація як з Херсоном, коли ЗСУ поставили перші ракетні системи залпового вогню типу "Mars" і "HIMARS".
"Ми неодноразово чули від наших військових, що, якби в нас для них було більше боєкомплекту, ми могли б працювати ефективніше й швидше", – наголосив Андрій Крамаров.
Що відомо про підготовку ЗСУ до контрнаступу: дивіться відео
Нині ж триває дуже велике нарощування саме боєкомплекту.
У нас для швидкого, ефективного кидку будуть всі сили й ресурси. І нам не потрібно буде економити ресурс і тим знижувати наші темпи,
– розповів він.
В операціях, коли швидко проривають фронт, і є можливість швидко та ефективно рухатися, якщо спаде темп наступу, то його вже не можна буде наростити в такій же динаміці.
"Бачу фундаментальний підхід щодо підготовки. Укомплектовуються, формуються нові підрозділи, які, я так розумію, створюються під ці дії", – зазначив Крамаров.
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