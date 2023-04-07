Воїни ЗСУ готуються до навчань на танках Abrams: чи встигнуть вони до контрнаступу

CNN повідомляє, що воїни ЗСУ незабаром розпочнуть тренування на американських танках Abrams. Однак питання в тому, чи встигнуть танкісти підготуватися до початку весняного контрнаступу, на який усі чекають.

Потрібно розуміти, що це два різних процеси. Навчання відбувається на спеціалізованих одиницях Abrams чи Leopard. Це не та техніка, яка потім піде у бій. Зазвичай такі машини є на полігоні, американським танкістам теж потрібно на чомусь тренуватися. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Генштаб усе планує

Нарожний вважає, що Abrams могли вже транспортувати, вони можуть навіть перебувати у Польщі, а танкісти – навчитися. До анонсованого контрнаступу залишився місяць. Однак погодні умови зараз не сприяє його початку. У Краматорську потоп, а за такої погоди ні про які контрнаступи йтися не може. Тож треба чекати відповідної.

Я більше ніж впевнений, що усі процеси налагоджені – танкісти їдуть навчатися, а самі танки паралельно їдуть до нас,

– запевняє Нарожний.

Він підкреслює, що рівень планування Генштабу ЗСУ просто космічний. Тому на момент початку контрнаступу усе буде готове. Безумовно, танки важливі, наголошує військовий експерт, однак ключовим ресурсом є артилерія та артилерійські боєприпаси. Саме вони пропалюватимуть оборону росіян, вже потім будуть йти танки.

"Для цього достатньо Leopard, Challenger, польських PT-91 й старих радянських танків, які є на озброєнні. Не можна сказати, що ми безпосередньо залежимо від Abrams, чекаємо на них, бо не зможемо розпочати контрнаступ. Це не так", – підсумував Павло Нарожний.

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