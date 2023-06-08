Від чого залежить час та місце контрнаступу: експерт відповів, чому його не було навесні
Військовий експерт Петро Черник проаналізував, від яких чинників залежить час та місце контрнаступу. Він зауважив, що українці медійно дуже "перегріли" цю тему.
Петро Черник – військовий експерт та аналітик – розповів деталі в інтерв'ю 24 Каналу, яке вже невдовзі опублікують на сайті. За словами Черника, варто звернути увагу на декілька дуже важливих моментів.
Зверніть увагу Україна має все, щоб звільнити свою територію, – Столтенберг
Деталі від Черника
Експерт наголосив: побутує думка, що є сили, засоби та потужності, які вже завтра допоможуть вибити окупантів з Луганської та Донецької області. За словами Черника, це – хибне враження, адже загарбники досі переважають чисельно. Водночас є сам факт того, що так звана "друга армія світу" зазнає критичної поразки в Україні.
Черник додав, що наразі може назвати фронт застабілізованим. З кінця осені 2022 року більша частина фронту перебуває у так званій стадії стратегічної рівноваги.
Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зазнає колосальної поразки. За словами Черника, саме там вихолощується стратегічний наступальний потенціал окупантів. Ще у березні за добу там фіксували до 100 – 120 атак. Водночас наразі їхня кількість впала до 40 атак.
Що таке контрнаступальні дії в правильному розумінні? Це система стратегічних заходів щодо розгрому противника передовсім і поступового звільнення територій та просування вперед від лінії зіткнення,
– мовиться у повідомленні.
Черник зауважив, що на Бахмутському напрямку вже є успішні дії.
"Наступні наші операції складуться там і тоді, коли вони мають скластися. Нам треба навчитися великого мистецтва терплячки. Саме в ньому лежить філософія нашої перемоги", – заявив експерт.Зауважте! Росія зазнає колосальних втрат в Україні. Станом на 8 червня вдалося "пакетизувати" вже 212 760 окупантів. Також знищили чимало ворожої техніки.
До слова, у Міноборони вже заявили, що українські захисники не дають ворогу досягнути жодних успіхів на Бахмутському напрямку.