Усі лісосмуги замінували або перерили норами: ворог на Луганщині панікує перед контрнаступом ЗСУ

Українські захисники готують потужний контрнаступ, щоб звільнити окуповані території від російських загарбників. На Луганщині у росіян збудовано мережу оборонних споруд, пройти яку буде не так просто.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, за час окупації росіяни добре навчились рити окопи.

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Наші воїни навчились протидіяти російській тактиці

Гайдай віддав належне російській армії – зариватися у землю вони вміють. Окопи, бліндажі – кожна лісосмуга на Луганщині замінована вщент, або перерита окупантами.

"Буде важкувато, викурювати їх непросто, але наші воїни навчились і вміють добре це робити. Деякі наші підрозділи, як аси працюють з дронами, і протягом тижня так кошмарять росіян, що ті тікають, або покінчують життя самогубством, щоб не жити в тому пеклі, в якому вони знаходяться", – заявив ексголова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитись відео

Гайдай відзначив, що прорвати оборонні редути росіян буде важко, адже часу пройшло достатньо – пів року вони заривались та будували свої оборонні позиції.

Так, Росія це величезна військова машина, але вона залишається радянською. Українські Сили оборони все-таки майже повністю західного взірця,

– додав він.

Ситуація на Луганщині