Якого "ключового моменту" не вистачило Україні для контрнаступу: генерал НАТО відповів

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Джонс висловився стосовно контрнаступу ЗСУ на фронті. За словами генерала нашій державі не вистачило "ключового елементу" для успіху.

Водночас Джонс наголосив, що прагнення Путіна щодо нашої держави не змінилися. Адже російський президент усе ще прагне повністю захопити Україну.

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Генерал НАТО назвав елемент, який потрібен Україні для успіху у наступі

Джонс наголосив, що не вважає, що зараз є якась чітка картина стосовно українського контрнаступу. Він також вважає, що успіху завадила й відсутність одного важливого елемента.

Весняному контрнаступу України, розпочатому в червні, на жаль, не вистачало одного ключового елементу – повітряної сили, – сказав генерал.

Він також зазначив, що росіяни мали достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, будуть просуватися українські Сухопутні війська. І це призвело до того, що все сповільнилося.

Водночас Джонс наголосив, що істина залишається зрозумілою: амбіції Путіна захопити цілу Україну не здійсняться.

Українські військові звільняють територію від окупантів

У Генштабі ЗСУ 28 листопада розповіли, що українські військові мають успіхи на кількох напрямках. Зокрема, вони звільняють територію нашої держави, виганяючи звідти ворогів.

Військові наголосили, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, а також просуваються ЗСУ і на Мелітопольському напрямку. На цих напрямках наші військові завдають окупантам втрат та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області й просунулися вперед. Так, геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ незначно просунулися на південь від Роботиного.

На решті напрямків фронту Сили оборони стримували агресію росіян. Загалом протягом доби наші військові відбили 84 атак російської армії на всій лінії фронту.