В Генштабі розглядають неочікувані варіанти наступу: як там потролили окупантів

Наступ Збройних Сил України та інших суміжних підрозділів може розпочатися на зовсім несподіваних напрямках. Окупантам буде дуже несолодко.

Українські військові активно готуються до подальших наступальних операцій, які можуть почати на зовсім несподіваних напрямках. Нещодавно майбутні офіцери-десантники пройшли випробування, склали "клятву" десантника та отриманий маруновий берет.

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Випробування були дійсно непростими, але усі з гідністю їх пройшли. Курсанти в повному спорядженні зі зброєю подолали психологічну смугу перешкод та болотисту місцевість. Згодом вони виконували вправи з колодою та штовхали армійську вантажівку.

Майбутні офіцери-десантники пройшли випробування / Фото Генштаб ЗСУ

Після цього майбутні офіцери-десантники подолали водну перешкоду, а також – вистояли дві хвилини у спарингу з інструкторами.

Курсанти пройшли усі випробування / Фото Генштаб ЗСУ

Річковий десант повністю готовий

Українські військові також відточують свої вміння форсувати водні перешкоди. Нещодавно генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання різних завдань на воді.

Цього разу відтворювали завдання висадки десанту для допомоги військам, які наступають з іншого напрямку. Це – цікавий натяк для російських загарбників.

Відбулося тренування висадки десанту з метою заволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника,

– повідомили в Страткомі ЗСУ.

Також свої вміння форсувати водні перешкоди нещодавно продемонстрували воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади. Вони навіть встигли спіймати кілька рибин.

Військові з 60-ої бригади форсували водну перешкоду / Скриншот з відео

Контрнаступ ЗСУ: коротко