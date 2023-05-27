Усі готові, лють і бажання закипають, – майор запасу про очікування наступу ЗСУ
Українці очікують наступу ЗСУ. Українські захисники багато тренуються, чекають команди йти у наступ та знищувати російських окупантів. Підрозділи відпрацьовували не лише фізичну підготовку, але й вивчали тактику.
Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, нові підрозділи постійно перебували у процесі тренування.
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ЗСУ готові йти у наступ
Гетьман наголосив, що наступ – це не тільки атака в полі за допомогою танків та піхоти. ЗСУ руйнуватимуть усе, що допомагає росіянам тримати оборону. Важливим етапом є розвідка. Потрібно виконувати усі дії, щоб ЗСУ просувалися з найменшими втратами та щоб ускладнити ведення бойових дій окупантів.
Ми повинні мати чіткі зв'язки між підрозділами, взаємодію з авіацією, танками, артилерією, військовою розвідкою, аеророзвідкою і так далі. Усе має працювати як одна загальна система,
– підкреслив він.
Майор запасу ЗСУ зазначив, що українські захисники готуються до контрнаступу за стандартами НАТО. Ці стандарти передбачають тактику ведення бою, як перемогти ворога з мінімальними втратами.
"Ми говорили, що наше суспільство трохи "перегріте" очікуванням наступу. Військовослужбовці, які готові до наступу, теж трохи "перегріті". Вони рвуться починати. Усі готові, лють і бажання закипають", – додав Гетьман.
Гетьман про очікування наступу ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував ролик з молитвою за визволення України від російських окупантів. Залужний наголосив, що прийшов час повертати своє. Ролик також має заклик до українців вступати до лав ЗСУ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вже готові до потужного контрнаступу для звільнення з-під окупації територій України. Наступ може розпочатися завтра, післязавтра або через тиждень.
- Головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба пояснив, що теперішню операцію Збройних Сил України некоректно називати контрнаступом. Немає контрнаступу, є продовження стратегічної оборонної операції.