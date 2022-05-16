Контрнаступ ЗСУ на Харківщині вже не можна зупинити, росіяни це розуміють, – Денисенко

16 травня 2022 , 09:33
Читать новость на русском

Українські військові продовжують успішно контратакувати росіян на Харківщині. Росіяни уже відчувають, що зупинити наступ ЗСУ неможливо, а тому намагаються відступати.

Захисники впевнено відтісняють окупантів на Росію

Про це заявив радник міністра оборони Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал. 

Увага Розгромні втрати росіян під Білогорівкою є одними з найбільших з початку війни

Контрнаступ ЗСУ уже неможливо зупинити. Росіяни це теж відчувають, саме тому вони хаотично, а інколи не хаотично, але відступають, підриваються мости, щоб зупинити контрнаступ,
– зазначив Денисенко. 

Радник ще раз наголосив, що спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо. Це важливо і потрібно, бо так ми зможемо зайти в тил їхнього угруповання.

Також, на його думку, наступ на Ізюмському напрямку тому й призупинився. 

Водночас у Генштабі ЗСУ 16 травня повідомили, що російські загарбники планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм. Окупанти всіма силами намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.

Зверніть увагу!  Москва кидає на Харківський напрямок людей, яких мобілізувала на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про Луганську та Донецьку області. Роблять це для того, щоб не дозволити українським захисникам просунутись до кордону з Росією.

Актуально про ситуацію на Харківщині

Дивіться також – у США заявили, що Україна виграла битву за Харків: відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська