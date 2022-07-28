Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, втрата міста буде серйозною для рф, – Британія

Український контрнаступ на Херсонщині набирає обертів. Наші бійці ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери.

Як розповіли британській розвідники, українські сили, ймовірно, створили плацдарм на Південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

Важливо Якою була мета удару ЗСУ по Антонівського мосту та чому його не знищили повністю

ЗСУ рішуче пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро, на які росія покладається для постачання зброї на території, що перебувають під її контролем.

Один з таких мостів Україна пошкодила ввечері 26 липня. Мовиться про Антонівський міст поблизу Херсона. Є велика ймовірність, що зараз переправа непридатна.

Що відомо про удар по Антонівському мосту

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів. Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було 3. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту таки підтвердили ЗСУ.

росіяни виглядають вразливо

Розвідники додали, що 49-та армія росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою.

Так само місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх,

– додали у розвідці.

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