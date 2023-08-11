Закон бумеранга: на Херсонщині окупанти випадково впустили бомби на своїх "побратимів"
Джерело:Espreso. TV
Росіяни продовжують обстрілювати правобережну Херсонщину. Втім, намагаючись завдати якомога більше болю українцям, нерідко через недолугість атакують власні позиції.
ЗСУ продовжують наступальні дії на Півдні, готуючись до форсування Дніпра. У зв'язку з цим ворог посилює обстріл правобережної Херсонщині. Втім, нерідко, окрім шкоди, окупанти самі того не бажаючи роблять для наших захисників "корисну справу" – самоліквідовуються. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.
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Неочікувана "допомога"
Наталія Гуменюк зазначає, що на Херсонщині через власну недолугість окупанти часто бомлять самих себе. Так, за словами речниці, 9 серпня росіяни тричі атакували свої позиції.
Намагаючись випустити керовані авіабомби із тактичної авіації на Бериславський район, вони впустили три КАБи просто на себе, на свої власні підрозділи.
Ось у такий спосіб спрацювала друга армія світу,
– підсумувала Гуменюк.
За словами речниці ОК "Південь", росіяни останнім часом підтягують нові резерви та випускають по мирних жителях Херсонщини більшу кількість снарядів. Вони намагаються триматися на позначці 60 – 70 обстрілів за добу.
Контрнаступ України триває:
- ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на Півдні. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк анонсував суттєві результати роботи ЗСУ.
- Росіяни наступають на Куп'янському напрямку, проте Сили оборони України стримують окупантів. Також ворог намагається просуватися на Авдіївку та Мар'їнку.
- У Пентагоні вважають, що темпи просування ЗСУ є чудовими попри важку ситуацію.