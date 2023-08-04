Подекуди просунулись вперед: ISW назвав ділянки, на яких Україна контрнаступає

ЗСУ продовжують вести наступальні операції на різних ділянках фронту. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські захисники мають успіх щонайменше на трьох напрямках.

Сили оборони, хоча й просуваються поступово, але впевнено. За останніми даними Міноборони, від початку наступу вдалося звільнити понад 240 квадратних кілометрів на Півдні та Сході.

Дивіться також Таранили ворога просто в лоб: українські бійці про пекельні бої за Вугледар

Де наступають ЗСУ

За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ здійснюють контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту й мають просування вперед. Мовиться про:

Бахмутський напрямок;

Мелітопольський напрямок (західна частина Запорізької області);

Бердянський напрямок (район кордону між Запорізькою та Донецькою областями).

Посилаючись на заяву директора Департаменту планування Головного управління Національної гвардії полковника Миколи Уршаловича, аналітики наголосили, що Сили оборони просунулися на 650 метрів углиб на ділянці у 1,5 кілометрів на Мелітопольському напрямку. Крім того, російський "воєнкор" 3 серпня заявив, що ЗСУ також просунулися у районі Микільського, що у західній частині Донецької області.

Експерти також пригадали слова секретаря РНБО України Олексія Данілова, який 3 серпня заявив, що контрнаступ ЗСУ не має встановлених термінів чи графіка. Він також наголосив, що російські оборонні позиції вздовж усієї лінії фронту сильно заміновані. Мінування настільки щільне, що на деяких ділянках може бути від 3 до 5 мін на квадратний метр.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини