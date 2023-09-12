Українська армія просувається біля Бахмута й у Запорізькій області, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни 12 вересня розповіли про останні успіхи ЗСУ в контрнаступі. Так, експерти зазначили, що наші військові успішно витісняють окупантів в Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема, наші захисники мають успіх біля міста-фортеці Бахмута. Там Сили Оборони також просунулися і відтіснили з позицій ворога.

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Як просувається контрнаступ ЗСУ

За інформацією українських військових, за останній тиждень звільнено близько 2 квадратних кілометри території нашої держави на Бахмутському напрямку. Крім цього, наша армія досягла успіхів поблизу населених пунктів Кліщіївка та Андріївка в Донецькій області.

Про успіхи ЗСУ заявляла й заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку повернули під контроль України 4,8 квадратного кілометра території.

Окрім цього, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що російські війська змінюють тактику і "масово" використовують безпілотники.

Аналітики американського Інституту вивчення війни підкреслили, що водночас російські війська 11 вересня продовжили свій наступ на рубежі населених пунктів Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп'янському напрямку. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки в Харківській області.

ЗСУ мають успіхи в контрнаступі

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр 11 вересня заявила, що українські військові звільнили частину населеного пункту Опитне в Донецькій області. Крім цього, наші захисники мали успіх і біля Новомайорського.

Того ж дня представники ГУР МО повідомили, що нашій державі вдалося повернути під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі. Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш".

Раніше аналітики ISW зазначали, що ЗСУ зможуть розвинути свій успіх навіть взимку. Експерти наголосили, що контрнаступ наших військових триватиме, але їхній темп зменшиться через холод.