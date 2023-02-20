Полковник ЗСУ спрогнозував початок нашого контрнаступу та назвав можливі напрямки
Сьогодні російські загарбники мають більше військової техніки та живої сили, а відповідно й наступальний потенціал. Однак ЗСУ "обточать" його в режимі активної оборони та перейдуть до контрнаступу.
Так, українські захисники дочекаються поки окупаційне військо виснажиться. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Де та коли ЗСУ почнуть контрнаступ
Ймовірно, це буде через кілька тижнів. Тобто до кінця лютого російські військові підійматимуть градус наступальних дій, а вже в березні почнуть "здуватися". Відтак, коли в окупантів буде певний брак озброєння – наші воїни почнуть контрнаступальні дії.
Збройні Сили України розпочнуть наступальні дії десь у березні. Це не буде Донецький напрямок, бо наступати на Донецький кряж ми не будемо. Ймовірно, це буде Луганський та Запорізький напрямки,
– припустив військовий експерт.
На його думку, українські бійці можуть розпочати контрнаступальні дії у такий спосіб:
- почати контрнаступ на Луганському напрямку;
- здійснювати контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку;
- одночасно піти у контрнаступ на обох напрямках.
Світан припустив, де та коли ЗСУ почнуть контрнаступ: дивіться відео
Полковник ЗСУ підкреслив, що для наших бійців буде правильно починати контрнаступ, коли ворог виснажиться. Так, можемо очікувати відповідних новин вже у березні – квітні 2023 року.
Останні новини щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ
- Для реалізації задуму Генштабу щодо контрнаступу в України мають бути відповідні сили та засоби. Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що підготовка до нього потребує певного часу для злагодження підрозділів та навчання танкових екіпажів. Відтак, контрнаступ може розпочатися протягом наступних двох місяців.
- Очільник Міноборони також розповів, що до початку контрнаступу необхідне певне приготування, яке включає: підготовку танкових екіпажів, злагодженість підрозділів та налагодження системи швидкого відновлення техніки.
- Водночас командувач США та коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, і ексдиректор ЦРУ Девід Петреус заявив, що ЗСУ зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа. Все залежить від постачання зброї та стратегії.
- Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що бачить перспективу контрнаступу наших військових у 2023 році саме у звільненні територій, які були окуповані у 2022 році, а також у виході до адмінмежі Криму та Донбасу, окупованої у 2014 році.
- А повноцінний сценарій звільнення цих територій, на думку Коваленка, розпочнеться у 2024 році.