"Росіяни здуються, й буде наш контрнаступ": коли й де ЗСУ можуть піти в атаку

Останнім часом лунають думки про те, що Україна не встигає підготуватися до контрнаступу навесні. Однак така інформація не відповідає дійсності.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, активність Росії на деяких напрямках поки що не зменшується.

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Українським захисникам на "нулі" дуже складно. Особливо складна ситуація на Сході України. Найгарячішими ділянками фронту залишаються:

Бахмут;

Кремінна;

Куп'янськ;

Сватове;

Авдіївка;

Вугледар.

Російський наступ почне "здуватися"

Як зазначив Світан, українським бійцям доводиться стримувати потужний тиск ворожої армії.

"Росіяни протримаються у такому режимі ще кілька тижнів – до місяця. Однак потім почнуть "здуватися". Ні одна армія світу не може більш ніж 1 – 2 місяці здійснювати такі активні наступальні дії", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Відтак, на думку Світана, напруга на Східному фронті поступово спадатиме.

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Місія ЗСУ на Сході України

За словами військового експерта, дуже умовно фронт в Україні можна розділити на 2 ділянки.

Гарячий фронт – йдеться про Донецьку, Луганську області та район аж до Куп'янська на Харківщині.

Фронт, який вдалося стабілізувати – мовиться про Херсонський та Запорізький напрямки.

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, контрнаступальні дії будуть відбуватися не на Сході України. Зараз українські захисники, які тримають оборону на цьому напрямку, виконують вкрай важливу місію – виграють час, поки триває підготовка до наступу на тих ділянках, де це зробити легше.

Де українці можуть піти у контрнаступ

Світан вважає, що Україна розгортатиме контрнаступальні дії на Півдні.

Оптимальний варіант – виходити з півночі на південь на Азовське узбережжя. Там буде простіше та легше рухатися, там до сотні кілометрів глибини фронту. Вихід ЗСУ на Азовське узбережжя притисне росіян до моря,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що українські військові, які готуються до контрнаступу, вже готові виходити на певні завдання.

Українські військові вже активно готуються до наступу

Ба більше, за словами Світана, ЗСУ і зараз активно тримають ворога у напрузі.

Наші військові проводять розвідку боєм практично на всіх напрямках Херсонського та Запорізького фронтів. Іноді форсуємо Дніпро та Каховське водосховище. Наша розвідка заходить на лівий берег на Херсонщині та визначає певні моменти,

– розповів полковник запасу ЗСУ.

Світан додав, що ЗСУ також просуваються у районі Оріхового та Гуляйполя та займають зручніші позиції як для оборони, так і для подальшого наступу. Навіть під Вугледаром є певні моменти, пов'язані з підготовкою подальшого наступу.

Коли може початися контрнаступ ЗСУ

Військовий експерт наголосив, що ні в кого не має виникати сумнівів – наступ України точно буде.

Вже десь за місяць буде 100% готовності до виконання наступальних дій. Залишається єдине питання – по авіації. Тобто чи встигнуть МіГ-29, які нам передають, "перевзутися" на натівське озброєння. Адже це ще більше посилить наші наступальні дії,

– наголосив Світан.

Він додав, що ті кілька корпусів, які готуються до наступу, будуть готові до того моменту, коли військово-політичне керівництво країни ухвалить відповідне рішення.

"Погода у питанні наступу є не основним, але одним із визначальних факторів. Я думаю, рішення про контрнаступ не ухвалять раніше середини квітня. А далі чекатимемо реальних наступальних дій", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Україна готується до контрнаступу: коротко