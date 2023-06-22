Цей контрнаступ не буде для України останнім і вирішальним, – Кулеба очікує ще більше зброї

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розвіяв ілюзії українців та західних союзників щодо контрнаступу ЗСУ. Він пояснив, чому не варто покладати стільки сподівань лише на один контрнаступ ЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо контрнаступу ЗСУ. У нього запитали в етері телемарафону, чи є надія, що американські танки Abrams приїдуть до України вчасно та візьмуть участь в операції, передає 24 Канал.

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Кулеба зробив важливе застереження

Голова МЗС України закликав не мислити лише цим контрнаступом. Міністр заявив, що про це він також наголошує під час спілкування з західними партнерами.

Не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. У нас буде в Україні стільки контрнаступів, скільки потрібно для того, щоб вигнати Росію з нашої території,

– зауважив Кулеба.

Україна очікує більше зброї та техніки

За словами міністра, щось із допомоги приходить прямо зараз. Як приклад він навів БМП Bradley, які Україна вже отримала від США. Як пояснив голова української дипломатії, американський танк Abrams є набагато складнішою конструкцією, ніж німецький Leopard.

Кулеба закликав тримати у голові, що Україні так само знадобляться танки, БТР та інша техніка для можливих наступних кампаній.

Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну – слава Богу. Всім подякуємо, скажемо: "Молодці",

– сказав міністр.

Він додав, що на війні треба думати на 2 – 3 кроки вперед.

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