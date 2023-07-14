Україна – близька до великого успіху на фронті: розвідка Естонії зробила потужну заяву

Контрнаступ героїв ЗСУ триває. Естонська розвідка прогнозує, що станом на липень 2023 Україна – близька до великого успіху на фронті.

Яких цілей досягають ЗСУ

Деталі розповів Марго Гросберг – глава розвідцентру Сил оборони Естонії. Він прокоментував підготовчі наступальні операції ЗСУ.

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Українці близькі до великого успіху,

– наголосив Гросберг.

Глава розвідцентру заявив, що ЗСУ наразі проводять підготовчі наступальні операції. Їхньою метою наразі є скувати російські частини на вузьких ділянках. Окрім того, воїни ЗСУ шукають слабкі місця у позиціях окупантів, Для цього герої атакують транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російських окупантів у тилу.

Що відбувається у Бахмуті

Українським захисникам під Бахмутом вже вдалося захопити ключові ділянки на південь та північ від міста. Це дозволяє гатити по позиціях окупантів з артилерії.

Тим часом російські повітряно-десантні війська – прив'язані до міста. Вони зазнають колосальних втрат.

Є успіх й на Півдні

На Півдні українські герої збільшили кількість площі, яку займають. Окрім того, вони систематично знищують ключові об'єкти російських окупантів. Особливо розвідка Естонії звернула увагу на "бавовну" у готелі "Дюна". Там трупи окупантів вивозили вантажівками цілу ніч.

Що про контрнаступ ЗСУ кажуть у Пентагоні

У Пентагоні заявили, що темп контрнаступу українських героїв є "чудовим". Просування вперед вимагає титанічних зусиль з боку ЗСУ. Водночас герої впевнено йдуть вперед. Українські захисники та захисниці продовжують звільняти території.