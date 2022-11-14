Гайдай розповів, скільки населених пунктів вже звільнили на Луганщині

Українська армія продовжує героїчно протистояти російським загарбникам та деокуповувати населені пункти, зокрема на Луганщині. Голова ОВА Сергій Гайдай сказав, скільки міст та сіл уже звільнили Збройні Сили.

Російські окупанти контролюють значну територію Луганської області, однак українська армія крок за кроком звільняє міста та села в регіоні. Гайдай зазначив, що уже деокуповано понад десяток населених пунктів.

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Просування відбувається непросто

Героїзмом та тим, як швидко українським військовослужбовцям вдається на різних напрямках відвоювати окуповані регіони, можна лише захоплюватись. Наразі офіційно звільнено аж 12 населених пунктів на Луганщині.

Уже офіційно 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині. Просування йде непросто, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Час був у росіян підготуватися і звезти велику кількість мобілізованих,

– сказав очільник області.

Також Сергій Гайдай зазначив, що ситуація на деокупованих територіях є надзвичайно складною – загалом в регіоні тривають важкі бої. За його словами, загарбники обстрілюють мирне населення та прекрасно усвідомлюють, що вони роблять, оскільки ще недавно контролювали ці населені пункти.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині: що відомо та чого слід очікувати

У неділю, 13 листопада, стало відомо, що ЗСУ звільнили Макіївку. На черзі – Сватове, що розташовується зовсім поруч.

Водночас селище Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії Росії. За словами Гайдая, від населеного пункту вже нічого не лишилося.

На Луганщині дуже багато "вагнерівців" та частково мобілізованих росіян, однак вони ніколи не зрівняються зі вояками Збройних Сил.

Також варто згадати, що в Інституті з вивчення війни зазначили, що ЗСУ готуються до нових контрнаступів. Наступним регіоном, який можуть звільнити від російських загарбників, буде якраз-таки Луганщина. Аналітики повідомляють, що частини підрозділи української армії, імовірно, українське командування перекидатиме з правого берега Дніпра на Херсонщині на Схід нашої держави, зокрема на Луганщину.

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